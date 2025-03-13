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Куртуа – об отменённом голе «Атлетико»: почувствовал, что происходит что-то странное

Куртуа – об отменённом голе «Атлетико»: почувствовал, что происходит что-то странное
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался об отменённом голе нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Я почувствовал, что происходит что-то странное, поэтому сразу сказал об этом судье, и затем подтвердилось, что было двойное касание, а значит, гол не засчитали, что, конечно, дало нам преимущество.

Альварес поскользнулся и коснулся мяча дважды, а это считается нереализованным пенальти – дважды касаться мяча нельзя. Это невезение, но таковы правила», — приводит слова Альвареса BBC.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Арсеналом».

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