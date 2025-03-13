«Реал» первым в истории Лиги чемпионов достиг отметки в 40 выходов в четвертьфинал турнира

Мадридский «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов в 40-й рекордный раз в истории турнира. Об этом сообщает журналист и инсайдер Педро Мартин в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, никто никогда в истории турнира не доходил до отметки в 40 четвертьфиналов. «Сливочные» не пропускают данную стадию на протяжении пяти сезонов кряду. За это время они дважды выигрывали турнир.

Отметим, на втором месте по данному показателю находится мюнхенская «Бавария», в активе которой 34 выхода в 1/4 финала главного еврокубкового турнира. Третья — «Барселона» (24). Из 24 раз каталонцы 19 раз выходили в восьмёрку сильнейших.

Напомним, «Реал» прошёл «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния. Первая игра осталась за подопечными Карло Анчелотти (2:1). Ответную игры выиграли «матрасники» (1:0), но в серии послематчевых пенальти точнее был «Королевский клуб» — 4:2. В четвертьфинале «Реал» сыграет с «Арсеналом».

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