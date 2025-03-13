Симеоне: «Атлетико» так и не смог победить «Реал» в ЛЧ, но каждый раз они страдали

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении команды в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». В ответном матче «Атлетико» уступил в серии пенальти и завершил участие в турнире.

«Конечно, все расстроены, что вылетели. Каждый хотел сыграть в финале. Но команда отдала всё. Есть два способа заснуть: либо думать, что мы плохо сыграли и не сделали, что должны были, либо сказать себе: «Я сделал всё, что мог». И эта команда сделала всё.

Наши болельщики были с нами вчера, поддерживали нас сегодня. Это был прекрасный день. Да, мы не прошли дальше, но я спокоен. Да, мы так и не смогли победить «Реал» в Лиге чемпионов, но каждый раз они страдали. Они уйдут с радостью от победы, но будут помнить, что с нами им всегда непросто», — приводит слова Симеоне AS.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Арсеналом».

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