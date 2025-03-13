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Стало известно, кто из игроков «Реала» обратился к судье для отмены гола Альвареса

Стало известно, кто из игроков «Реала» обратился к судье для отмены гола Альвареса
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Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе первым среди всех футболистов «сливочных» заметил, что нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес сделал два касания во время исполнения послематчевого пенальти в дерби в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Об этом сообщает Daily Mail.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

По информации источника, звёздный футболист громко вскрикнул: «Два касания», после чего подошёл к арбитру, объясняя, что аргентинский футболист нарушил правила во время удара с 11-метровой отметки. Отметим, что только после этого момента главный судья встречи Шимон Марциняк обратился за помощью к видеоассистентам на VAR.

Напомним, основное и дополнительное время встречи завершилось победой красно-белых со счётом 1:0, но в серии послематчевых пенальти точнее был «Королевский клуб», который и вышел в 1/4 финала главного еврокубкового турнира по итогам двухматчевого противостояния (Первая игра — 2:1 в пользу «Реала»). Теперь подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Асреналом».

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