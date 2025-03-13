Видеообзор драматичной победы «Реала» в серии пенальти матча Лиги чемпионов с «Атлетико»

Мадридский «Реал» победил «Атлетико» в дерби в рамках ответного матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 по итогам послематчевых пенальти (0:1, 4:2 пен.). Встреча проходила на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в столице Испании.

Единственный мяч в этой встрече забил английский полузащитник «матрасников» Конор Галлахер. В серии послематчевых пенальти «Королевский клуб» был точнее, реализовав четыре попытки из пяти. Победный удар с точки — в активе защитника Антонио Рюдигера. Единственную нереализованную попытку исполнил капитан Лукас Васкес. У красно-белых из-за двойного касания была не засчитана попытка форварда Хулиана Альвареса. Кроме того, в перекладину попал хавбек Маркос Льоренте.

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Напомним, первая игра завершилась победой «Реала» (2:1). Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния (2:2, 4:2 пен.) «Королевский клуб» вышел в 1/4 финала главного еврокубкового турнира. В следующем раунде подопечные Карло Анчелотти встретятся со второй командой АПЛ — лондонским «Арсеналом».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: