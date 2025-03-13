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Атлетико — Реал Мадрид — 1:0 (2:4 пен), видеообзор матча Лиги чемпионов, гол Галлахера, серия пенальти, 12 марта 2025

Видеообзор драматичной победы «Реала» в серии пенальти матча Лиги чемпионов с «Атлетико»
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Мадридский «Реал» победил «Атлетико» в дерби в рамках ответного матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 по итогам послематчевых пенальти (0:1, 4:2 пен.). Встреча проходила на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в столице Испании.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

Единственный мяч в этой встрече забил английский полузащитник «матрасников» Конор Галлахер. В серии послематчевых пенальти «Королевский клуб» был точнее, реализовав четыре попытки из пяти. Победный удар с точки — в активе защитника Антонио Рюдигера. Единственную нереализованную попытку исполнил капитан Лукас Васкес. У красно-белых из-за двойного касания была не засчитана попытка форварда Хулиана Альвареса. Кроме того, в перекладину попал хавбек Маркос Льоренте.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, первая игра завершилась победой «Реала» (2:1). Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния (2:2, 4:2 пен.) «Королевский клуб» вышел в 1/4 финала главного еврокубкового турнира. В следующем раунде подопечные Карло Анчелотти встретятся со второй командой АПЛ — лондонским «Арсеналом».

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