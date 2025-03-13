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Куртуа рассказал, что его удивило в игре «Атлетико» в ответном матче с «Реалом» в ЛЧ

Куртуа рассказал, что его удивило в игре «Атлетико» в ответном матче с «Реалом» в ЛЧ
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о победе команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1, 4:2 – в серии пенальти).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Я думал, что «Атлетико» будет активно искать второй гол, но меня удивило, что они в основном оборонялись и пытались играть на контратаках. Они справились хорошо, потому что создали больше моментов, чем мы, и мне пришлось сделать несколько сейвов. Думаю, они опасались наших контратак из-за скорости Винисиуса Жуниора и Мбаппе.

В конце всё немного похоже на лотерею. Мы много говорили о серии пенальти в течение недели, но всё зависит от игроков, которые выходят их бить. Я был очень близок к тому, чтобы отбить пенальти Корреа. Это была не наша лучшая игра, но неважно – мы проходим дальше!», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Арсеналом».

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