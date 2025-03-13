Альварес отрицает нарушение правил во время удара с пенальти в матче с «Реалом» — источник

Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес заявил, что не чувствовал никакого второго касания кроме самого удара с пенальти во время серии послематчевых ударов с «точки» в рамках ответного дерби в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 (1:0, 2:4 пен.). Об этом сообщает журналист и инсадйер Педро Фульяно в эфире El Larguero, видео которого приводится в соцсетях.

Напомним, во время удара с 11-метровой отметки форвард поскользнулся. Мяч оказался в сетке. Однако после просмотра видеоповтора в комнате VAR и консультирования с главным арбитром Шимоном Марциняком, было установлено, что аргентинец сделал два касания, что квалифицируется как нарушение правил.

Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом».

25-летний Альварес перешёл в стан «матрасников» из «Манчестер Сити» минувшим летом. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.

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