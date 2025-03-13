Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хулиан Альварес отрицает нарушение правил во время удара с пенальти с матче Атлетико с Реалом в Лиге чемпионов

Альварес отрицает нарушение правил во время удара с пенальти в матче с «Реалом» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес заявил, что не чувствовал никакого второго касания кроме самого удара с пенальти во время серии послематчевых ударов с «точки» в рамках ответного дерби в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025 (1:0, 2:4 пен.). Об этом сообщает журналист и инсадйер Педро Фульяно в эфире El Larguero, видео которого приводится в соцсетях.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

Напомним, во время удара с 11-метровой отметки форвард поскользнулся. Мяч оказался в сетке. Однако после просмотра видеоповтора в комнате VAR и консультирования с главным арбитром Шимоном Марциняком, было установлено, что аргентинец сделал два касания, что квалифицируется как нарушение правил.

Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом».

25-летний Альварес перешёл в стан «матрасников» из «Манчестер Сити» минувшим летом. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.

Материалы по теме
Стало известно, кто из игроков «Реала» обратился к судье для отмены гола Альвареса
Фото
Стала известна причина отмены забитого пенальти Альваресом в матче ЛЧ «Атлетико» — «Реал»

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android