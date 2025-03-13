Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич высказался об отменённом голе Альвареса в серии пенальти матча «Реал» — «Атлетико»

Модрич высказался об отменённом голе Альвареса в серии пенальти матча «Реал» — «Атлетико»
Комментарии

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался об отменённом голе нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса в серии послематчевых пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Гол был отменён из-за двойного касания мяча во время удара.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Мы выиграли, и это невероятно. Я не видел этот момент, но считаю, что это просто неудача. Такое бывает в футболе, несчастье для Хулиана. Мы рады пройти дальше. В очередной раз этот коллектив показывает свой характер, он — настоящая машина преодоления, у меня нет слов», — приводит слова Модрича Infobae.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Арсеналом».

Материалы по теме
«Реалу» фартит и в серии пенальти! Прошли «Атлетико» в ЛЧ из-за редчайшего правила. Видео
«Реалу» фартит и в серии пенальти! Прошли «Атлетико» в ЛЧ из-за редчайшего правила. Видео
Календарь Лиги чемпионов
Сетка Лиги чемпионов

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android