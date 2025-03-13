Модрич высказался об отменённом голе Альвареса в серии пенальти матча «Реал» — «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался об отменённом голе нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса в серии послематчевых пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Гол был отменён из-за двойного касания мяча во время удара.

«Мы выиграли, и это невероятно. Я не видел этот момент, но считаю, что это просто неудача. Такое бывает в футболе, несчастье для Хулиана. Мы рады пройти дальше. В очередной раз этот коллектив показывает свой характер, он — настоящая машина преодоления, у меня нет слов», — приводит слова Модрича Infobae.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Арсеналом».

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