Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» установил статистический рекорд Лиги чемпионов всех времён

«Реал» установил статистический рекорд Лиги чемпионов всех времён
Комментарии

Мадридский «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 по итогам серии послематчевых пенальти с «Атлетико» (0:1, 4:2 пен.). Таким образом, «сливочные» выиграли рекордное количество серий 11-метровых ударов в истории главного еврокубкового турнира. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

По информации источника, «Королевский клуб» одержал четыре победы после перехода противостояния в серию ударов с «точки». Никто в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов не имеет подобной статистики.

В четвертьфинале Лиги чемпионов текущего розыгрыша «Реал» сыграет с «Арсеналом». Первый матч пройдёт в Лондоне 8 апреля. Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.

Материалы по теме
«Реалу» фартит и в серии пенальти! Прошли «Атлетико» в ЛЧ из-за редчайшего правила. Видео
«Реалу» фартит и в серии пенальти! Прошли «Атлетико» в ЛЧ из-за редчайшего правила. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android