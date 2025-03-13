«Реал» установил статистический рекорд Лиги чемпионов всех времён

Мадридский «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 по итогам серии послематчевых пенальти с «Атлетико» (0:1, 4:2 пен.). Таким образом, «сливочные» выиграли рекордное количество серий 11-метровых ударов в истории главного еврокубкового турнира. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

По информации источника, «Королевский клуб» одержал четыре победы после перехода противостояния в серию ударов с «точки». Никто в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов не имеет подобной статистики.

В четвертьфинале Лиги чемпионов текущего розыгрыша «Реал» сыграет с «Арсеналом». Первый матч пройдёт в Лондоне 8 апреля. Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.