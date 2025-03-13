Видеообзор победы «Боруссии» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем»
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Дортмундская «Боруссия» победила французский «Лилль» во втором матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов со счётом 2:1, по сумме двух встреч 2:3. Первый матч в Дортмунде 4 марта завершился вничью 1:1.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 20:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Дэвид – 5' 1:1 Джан – 54' 1:2 Байер – 65'
Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте усилиями канадского форварда Джонатана Дэвида. Немцы отыгрались на 54-й минуте — капитан Эмре Джан реализовал пенальти. А через 11 минут 22-летний нападающий Максимилиан Байер установил окончательный счёт встречи.
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В 1/4 финала Лиги чемпионов немецкая команда встретится с каталонской «Барселоной», которая в своём противостоянии взяла верх над португальской «Бенфикой» (1:0, 3:1).
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