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Видеообзор победы «Боруссии» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем»

Видеообзор победы «Боруссии» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем»
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Дортмундская «Боруссия» победила французский «Лилль» во втором матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов со счётом 2:1, по сумме двух встреч 2:3. Первый матч в Дортмунде 4 марта завершился вничью 1:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 20:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Дэвид – 5'     1:1 Джан – 54'     1:2 Байер – 65'    

Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте усилиями канадского форварда Джонатана Дэвида. Немцы отыгрались на 54-й минуте — капитан Эмре Джан реализовал пенальти. А через 11 минут 22-летний нападающий Максимилиан Байер установил окончательный счёт встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/4 финала Лиги чемпионов немецкая команда встретится с каталонской «Барселоной», которая в своём противостоянии взяла верх над португальской «Бенфикой» (1:0, 3:1).

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