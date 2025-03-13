Видеообзор победы «Боруссии» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем»

Дортмундская «Боруссия» победила французский «Лилль» во втором матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов со счётом 2:1, по сумме двух встреч 2:3. Первый матч в Дортмунде 4 марта завершился вничью 1:1.

Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте усилиями канадского форварда Джонатана Дэвида. Немцы отыгрались на 54-й минуте — капитан Эмре Джан реализовал пенальти. А через 11 минут 22-летний нападающий Максимилиан Байер установил окончательный счёт встречи.

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В 1/4 финала Лиги чемпионов немецкая команда встретится с каталонской «Барселоной», которая в своём противостоянии взяла верх над португальской «Бенфикой» (1:0, 3:1).