Видеообзор второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ПСВ
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Английский «Арсенал» и нидерландский ПСВ завершили второй матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с ничейным счётом (2:2). Первый матч между командами завершился победой лондонцев со счётом 7:1.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Зинченко – 6' 1:1 Перишич – 18' 2:1 Райс – 37' 2:2 Дриош – 70'
Уже на шестой минуте счёт в матче открыл украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко. На 18-й минуте хорватский полузащитник ПСВ Иван Перишич сравнял счёт. Опорник хозяев Деклан Райс вновь вывел «канониров» вперёд на 37-й минуте. Нидерландский клуб отыгрался на 70-й минуте, забитым голом отметился нападающий Коухаиб Дриош.
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В 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «Реалом».
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