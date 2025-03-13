Видеообзор второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ПСВ

Английский «Арсенал» и нидерландский ПСВ завершили второй матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с ничейным счётом (2:2). Первый матч между командами завершился победой лондонцев со счётом 7:1.

Уже на шестой минуте счёт в матче открыл украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко. На 18-й минуте хорватский полузащитник ПСВ Иван Перишич сравнял счёт. Опорник хозяев Деклан Райс вновь вывел «канониров» вперёд на 37-й минуте. Нидерландский клуб отыгрался на 70-й минуте, забитым голом отметился нападающий Коухаиб Дриош.

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В 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «Реалом».