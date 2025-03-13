Видеообзор разгромной сухой победы «Астон Виллы» в матче 1/8 финала ЛЧ с «Брюгге»
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«Астон Вилла» разгромила бельгийский «Брюгге» во втором матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов со счётом 3:0. Первый матч, который прошёл в Бельгии, английская команда выиграла со счётом 3:1.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Асенсио – 50' 2:0 Матсен – 57' 3:0 Асенсио – 61'
Удаления: нет / Саббе – 17'
Гости уже на 17-й минуте остались в меньшинстве — красную карточку за фол получил защитник Кириани Саббе. Хозяева смогли забить три гола уже в первые 16 минут второго тайма: на счету Марко Асенсио дубль, у Яна Матсена — гол.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В четвертьфинале соперником «Астон Виллы» будет «ПСЖ», который днём ранее выбил из розыгрыша другую английскую команду — «Ливерпуль».
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