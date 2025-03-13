Видеообзор разгромной сухой победы «Астон Виллы» в матче 1/8 финала ЛЧ с «Брюгге»

«Астон Вилла» разгромила бельгийский «Брюгге» во втором матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов со счётом 3:0. Первый матч, который прошёл в Бельгии, английская команда выиграла со счётом 3:1.

Гости уже на 17-й минуте остались в меньшинстве — красную карточку за фол получил защитник Кириани Саббе. Хозяева смогли забить три гола уже в первые 16 минут второго тайма: на счету Марко Асенсио дубль, у Яна Матсена — гол.

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В четвертьфинале соперником «Астон Виллы» будет «ПСЖ», который днём ранее выбил из розыгрыша другую английскую команду — «Ливерпуль».