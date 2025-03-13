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«Березуцкие открутили бы голову». Корнаухов — об удалении Маухуба за фол на вратаре ЦСКА

«Березуцкие открутили бы голову». Корнаухов — об удалении Маухуба за фол на вратаре ЦСКА
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Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал момент с прямой красной карточкой нападающего московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуба за стык с вратарём красно-синих Владиславом Торопом в первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России (2:1 в пользу ЦСКА).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

«Если бы на месте молодых ребят в ЦСКА были братья Березуцкие, то Маухубу открутили бы голову. Это безобразие. И он ещё начинает показывать, что он случайно. Так не поступают», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч Премьер».

На 61-й минуте матча ЦСКА — «Динамо» при счёте 1:1 Эль-Мехди Маухуб был удалён с поля после жёсткого столкновения с Владиславом Торопом в борьбе за мяч.

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