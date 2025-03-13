УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока недели по итогам матчей 1/8 финала ЛЧ

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

В этот список вошли Гарри Кейн («Бавария»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Марко Асенсио («Астон Вилла») и Эмре Джан (дортмундская «Боруссия»).

Кейн отличился голом и передачей в игре против «Байера» (2:0), Доннарумма помог своей команде выйти в четвертьфинал, отразив два удара в серии пенальти, Асенсио забил два гола в матче с «Брюгге» (3:0), а Джан отметился забитым мячом в игре с «Лиллем».

Напомним, первые встречи в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов пройдут уже 8 и 9 апреля.