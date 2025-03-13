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Экс-арбитр ФИФА объяснил скандальный эпизод в матче ЛЧ «Атлетико» — «Реал»

Экс-арбитр ФИФА объяснил скандальный эпизод в матче ЛЧ «Атлетико» — «Реал»
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Бывший судья ФИФА Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал эпизод ответного матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов, в котором встречались мадридские «Атлетико» и «Реал». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «матрасников», однако в серии пенальти были точнее «сливочные» — 4:2.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Даже если мяч попал [в руку], в данной ситуации это не наказуемо. Это естественное положение руки», – приводит слова Итурральде Diario AS.

Напомним, на 20-й минуте первого тайма вингер «сливочных» Винисиус Жуниор в падении переправил мяч в штрафную площадь соперника. Мяч коснулся кисти руки игрока «Атлетико» Джулиано Симеоне. Главный арбитр встречи Шимон Марциняк не назначил пенальти.

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