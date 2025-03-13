Экс-арбитр ФИФА объяснил скандальный эпизод в матче ЛЧ «Атлетико» — «Реал»

Бывший судья ФИФА Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал эпизод ответного матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов, в котором встречались мадридские «Атлетико» и «Реал». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «матрасников», однако в серии пенальти были точнее «сливочные» — 4:2.

«Даже если мяч попал [в руку], в данной ситуации это не наказуемо. Это естественное положение руки», – приводит слова Итурральде Diario AS.

Напомним, на 20-й минуте первого тайма вингер «сливочных» Винисиус Жуниор в падении переправил мяч в штрафную площадь соперника. Мяч коснулся кисти руки игрока «Атлетико» Джулиано Симеоне. Главный арбитр встречи Шимон Марциняк не назначил пенальти.