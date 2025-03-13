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Александер-Арнольд не сыграет в финале Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» из-за травмы

Александер-Арнольд не сыграет в финале Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» из-за травмы
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Крайний правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пропустит финал Кубка английской лиги с «Ньюкаслом», который состоится уже в это воскресенье, 16 марта. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, игрок получил травму лодыжки во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который завершился победой парижской команды со счётом 1:0 (4:1 пен.). Отмечается, что серьёзных повреждений нет, есть надежда, что Александер-Арнольд сможет снова играть в этом сезоне.

Трента в предстоящем матче с «Ньюкаслом» заменит другой защитник «Ливерпуля» — Джарелл Куанса.

Напомним, контракт футболиста с «Ливерпулем» истекает в конце июня текущего года.

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