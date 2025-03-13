«Реал» прошёл «Атлетико» в ЛЧ, ЦСКА обыграл «Динамо» в Кубке России. Главное к утру

Мадридский «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов — 2024/2025, обыграв по сумме двух матчей «Атлетико», ЦСКА победил московское «Динамо» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, уверенно переиграв в матче четвёртого круга шестую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Материалы по теме Результаты игрового дня НБА 13 марта