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13 марта главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, КХЛ, НБА, теннис, результаты Лиги чемпионов, жеребьёвка Кубка России

«Реал» прошёл «Атлетико» в ЛЧ, ЦСКА обыграл «Динамо» в Кубке России. Главное к утру
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Мадридский «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов — 2024/2025, обыграв по сумме двух матчей «Атлетико», ЦСКА победил московское «Динамо» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, уверенно переиграв в матче четвёртого круга шестую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» обыграл «Атлетико» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
  2. ЦСКА одержал победу в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо».
  3. Самсонова обыграла Паолини и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
  4. Стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов.
  5. Дубли Галимова и Яшкина помогли «Ак Барсу» крупно обыграть «Трактор».
  6. Карлос Алькарас разгромил Григора Димитрова в четвёртом круге Индиан-Уэллса.
  7. Стали известны результаты жеребьёвки 1/2 финала плей-офф Пути регионов Кубка России.
  8. Гол Тарасенко принёс победу «Детройту» над «Баффало» в матче НХЛ с 10 голами.
  9. Стали известны все участники четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
  10. «Реал» установил статистический рекорд Лиги чемпионов всех времён.
  11. 34 очка Николы Йокича не спасли «Денвер» от поражения, «Миннесота» продлила победную серию.
  12. Стали известны итоги жеребьёвки второго этапа Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России.
  13. Определились четвертьфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе.
  14. «Боруссия» одержала волевую победу над «Лиллем» и вышла на «Барселону» в четвертьфинале ЛЧ.
  15. Соболенко вышла в 1/4 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Самсоновой.
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