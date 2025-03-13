«Реал» прошёл «Атлетико» в ЛЧ, ЦСКА обыграл «Динамо» в Кубке России. Главное к утру
Мадридский «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов — 2024/2025, обыграв по сумме двух матчей «Атлетико», ЦСКА победил московское «Динамо» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, уверенно переиграв в матче четвёртого круга шестую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Реал» обыграл «Атлетико» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
- ЦСКА одержал победу в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо».
- Самсонова обыграла Паолини и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
- Стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов.
- Дубли Галимова и Яшкина помогли «Ак Барсу» крупно обыграть «Трактор».
- Карлос Алькарас разгромил Григора Димитрова в четвёртом круге Индиан-Уэллса.
- Стали известны результаты жеребьёвки 1/2 финала плей-офф Пути регионов Кубка России.
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