Марцел Личка раскритиковал Маухуба за удаление в матче Кубка России ЦСКА — «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал прямую красную карточку нападающего Эль-Мехди Маухуба за атаку вратаря ЦСКА Владислава Торопа в первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России (2:1 в пользу ЦСКА).

«К сожалению, наш нападающий совершил глупость и ослабил команду. Я с Мехди разговаривал и на базе, и перед игрой в раздевалке, говорил, что против него будут действовать жёсткие защитники, и надо это принимать и играть с холодной головой. При этом приятно, что команда и вдесятером показала желание отыграться», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

На 61-й минуте матча ЦСКА — «Динамо» при счёте 1:1 Эль-Мехди Маухуб был удалён с поля после жёсткого столкновения с Владиславом Торопом. Через три минуты после этого армейцы забили победный гол.

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