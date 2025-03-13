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Кержаков: президент «Суботицы» быстрее меня забежал в раздевалку, наорал на футболистов

Кержаков: президент «Суботицы» быстрее меня забежал в раздевалку, наорал на футболистов
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, а также экс-тренер клуба «Спартак Суботица» Александр Кержаков рассказал о взаимодействии с руководством сербского клуба и интересном случае во время матча.

«Была ситуация в «Суботице», когда я подписывал контракт и объяснял президенту, как руководство, на мой взгляд, должно себя вести во время матчей. Не нужно заходить в раздевалку во время матчей, до игры. Время после разминки и до выхода на поле — это время тренера, когда нужно дать последние указания, когда футболист ещё что-то воспринимает. А когда заходит президент, ты не можешь этого сделать.

И вот был момент в «Суботице», когда президент быстрее меня забежал в раздевалку, наорал на футболистов и убежал. Это было в тот момент, пока я ещё шёл туда. После игры он извинился. Я сказал, что он так больше делать не должен, иначе меня в этой команде больше не будет», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Smol Talk.

Напомним, Кержаков возглавлял сербский клуб с июня по ноябрь 2023 года.

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