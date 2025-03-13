Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Юргорден — Пафос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марцел Личка оценил физическую готовность опоздавшего на сборы «Динамо» Бителло

Марцел Личка оценил физическую готовность опоздавшего на сборы «Динамо» Бителло
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка по итогам первого матча 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:2) ответил на вопрос о физической готовности бразильского полузащитника Бителло. Зимой 2025 года игрок не прибыл вовремя на межсезонные сборы из Южной Америки, попытавшись самовольно перейти в другой клуб, но в итоге вернулся в расположение бело-голубых.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

«Он в оптимальных кондициях, нет никаких проблем. На сборах он получил удар в колено и не тренировался неделю. После игры с Махачкалой он немного на него жаловался, но мы поговорили с докторами, и сегодня он отыграл все 90 минут. Думаю, у него всё будет нормально. Если будет так же стараться на поле и отдавать все силы, то будет играть», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

В двух сыгранных весной 2025 года матчах «Динамо» в РПЛ Бителло выходил на замену, сыграв 25 минут с «Ростовом» (1:1) и 29 минут с махачкалинским «Динамо» (4:0, результативный пас). Кубковый матч с ЦСКА футболист провёл на поле полностью.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России

Видео: Самая крупная победа «Динамо»

Материалы по теме
Марцел Личка раскритиковал Маухуба за удаление в матче Кубка России ЦСКА — «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android