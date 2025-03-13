Марцел Личка оценил физическую готовность опоздавшего на сборы «Динамо» Бителло

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка по итогам первого матча 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:2) ответил на вопрос о физической готовности бразильского полузащитника Бителло. Зимой 2025 года игрок не прибыл вовремя на межсезонные сборы из Южной Америки, попытавшись самовольно перейти в другой клуб, но в итоге вернулся в расположение бело-голубых.

«Он в оптимальных кондициях, нет никаких проблем. На сборах он получил удар в колено и не тренировался неделю. После игры с Махачкалой он немного на него жаловался, но мы поговорили с докторами, и сегодня он отыграл все 90 минут. Думаю, у него всё будет нормально. Если будет так же стараться на поле и отдавать все силы, то будет играть», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

В двух сыгранных весной 2025 года матчах «Динамо» в РПЛ Бителло выходил на замену, сыграв 25 минут с «Ростовом» (1:1) и 29 минут с махачкалинским «Динамо» (4:0, результативный пас). Кубковый матч с ЦСКА футболист провёл на поле полностью.

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