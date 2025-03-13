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Кержаков раскрыл подробности скандального ухода из кипрской «Кармиотиссы»

Кержаков раскрыл подробности скандального ухода из кипрской «Кармиотиссы»
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, а также экс-тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал о футболе на Кипре и большом влиянии руководства на тренерскую деятельность.

— На Кипре был чувак, который какой-то местный авторитет, и он, видимо, хочет ещё иметь вес и в футболе. И он перед матчем подходит ко мне и спрашивает: «Это стартовый состав?» Я отвечаю, что да. А он мне говорит, что нужно поменять игроков. Я ему отвечаю, что вижу, кто лучше себя проявляет во время тренировок, что правильнее в этой игре будет этот состав.

В итоге на следующий день я выпустил этот состав. Ко мне через 10 минут игры подошёл спортивный директор и сказал, что нужно поменять тех же игроков, которых назвал тот человек, что начальство просит, убедительно просит. Я ему отвечаю, что, пока я тренер, этого не будет. Они спустились в перерыве и поменяли сами футболистов, пока я с помощниками обсуждал по горячим следам какие-то моменты. Захожу в раздевалку, а там два игрока уже переодеваются, потому что их поменяли. Я сказал: «Ребята, после этой игры меня, наверное, здесь уже не будет, поэтому делайте так, вам всё-таки здесь ещё сезон играть». В этот же день я написал заявление.

— Как тебе качество футбола и полей на Кипре?
— Там, где я работал, было всё плохо. Но есть команды: «Пафос», «Арис», «Аполлон». Поэтому есть команды либо с историей, либо «Пафос» и «Арис», где есть хорошие инвесторы, которые любят футбол. Там и стадионы хорошие, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Smol Talk.

Напомним, Кержаков был главным тренером «Кармиотиссы» с конца февраля по апрель 2023 года.

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