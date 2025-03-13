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Марко Николич оценил эффективность замен ЦСКА в матче Кубка России с московским «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о произведённых заменах в первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:1).

— Как оцените сегодняшние замены?

— На мой взгляд, они сработали прекрасно. Практически каждой из них мы усилили атаку, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

Первую замену в матче с «Динамо» ЦСКА произвёл в перерыве при счёте 0:0 — вместо центрального защитника Виллиана Роши вышел центральный защитник Матвей Лукин. На 60-й минуте при счёте 1:1 вместо нападающего Секу Койта вышел нападающий Кирилл Глебов, который через три минуты после появления на поле отдал результативный пас на победный гол Матвею Кисляку.

На 77-й минуте в нападении вместо Тамерлана Мусаева вышел Сауль Гуарирапа, а в полузащите — Кристиян Бистрович вместо Ивана Облякова. На 85-й минуте в середине поля Максим Мухин сменил Миралема Пьянича.

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