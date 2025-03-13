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Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 13 марта

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 13 марта
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Сегодня, 13 марта, пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 13 марта (время — московское):

20:45. «Олимпиакос» (Греция) — «Будё-Глимт» (Норвегия);
20:45. «Айнтрахт» Франкфурт (Германия) — «Аякс» (Нидерланды);
20:45. «Лацио» (Италия) — «Виктория Пльзень» (Чехия);
20:45. «Атлетик» Бильбао (Испания) — «Рома» (Италия);
23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды);
23:00. «Рейнджерс» (Шотландия) — «Фенербахче» (Турция);
23:00. «Лион» (Франция) — «Стяуа» (Румыния);
23:00. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Реал Сосьедад» (Испания).

Календарь матчей Лиги Европы
Турнирная сетка Лиги Европы

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта».

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