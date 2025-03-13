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«Атлетик» Бильбао — «Рома»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

«Атлетик» Бильбао — «Рома»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 13 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся испанский «Атлетик» Бильбао и итальянская «Рома». Команды будут играть на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 20:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь матчей Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил Адемола Лукман.

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