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«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть

«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть
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Сегодня, 13 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал Сосьедад». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Франция). Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь матчей Лиги Европы
Турнирная сетка Лиги Европы

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

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