«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть

Сегодня, 13 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы встретятся английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал Сосьедад». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Франция). Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил Адемола Лукман.