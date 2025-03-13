В «Динамо» ответили на вопрос о возможных санкциях к Маухубу за удаление в матче с ЦСКА

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал прямую красную карточку нападающего Эль-Мехди Маухуба за атаку вратаря ЦСКА Владислава Торопа в первом матче 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России (2:1 в пользу ЦСКА). Функционер заявил, что футболист подвёл команду и к нему могут быть применены санкции.

«Мы сейчас не станем комментировать, будут ли применены санкции к Маухубу со стороны клуба. Но первая оценка такая, что он подвёл команду. В целом в клубе предусмотрены санкции за удаления», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.