Опубликована статистика полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Динамо»
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Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику первого матча 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России между московскими ЦСКА и «Динамо» (2:1).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50' 1:1 Скопинцев – 58' 2:1 Кисляк – 64'
Удаления: нет / Маухуб – 61'
Красно-синие незначительно превзошли бело-голубых по показателю ожидаемых голов xG — 0,9 против 0,81. ЦСКА создал у ворот «Динамо» шесть голевых моментов против двух в исполнении команды Марцела Лички, армейцы нанесли шесть ударов по воротам (пять в створ), гости — 14 ударов (четыре в створ). При этом подопечные Марко Николича владели мячом 58% времени, динамовцы — 42%.
Ответный полуфинальный матч Пути РПЛ между «Динамо» и ЦСКА пройдёт в середине апреля.
Видео: Закладка первого камня для новой базы ЦСКА
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