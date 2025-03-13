Опубликована статистика полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Динамо»

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику первого матча 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России между московскими ЦСКА и «Динамо» (2:1).

Красно-синие незначительно превзошли бело-голубых по показателю ожидаемых голов xG — 0,9 против 0,81. ЦСКА создал у ворот «Динамо» шесть голевых моментов против двух в исполнении команды Марцела Лички, армейцы нанесли шесть ударов по воротам (пять в створ), гости — 14 ударов (четыре в створ). При этом подопечные Марко Николича владели мячом 58% времени, динамовцы — 42%.

Ответный полуфинальный матч Пути РПЛ между «Динамо» и ЦСКА пройдёт в середине апреля.

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