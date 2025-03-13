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Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 13 марта

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 13 марта
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Сегодня, 13 марта, пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 13 марта:

  • 20:45 мск. «Серкль Брюгге» (Бельгия) — «Ягеллония» (Польша);
  • 20:45 мск. «Лугано» (Швейцария) — «Целе» (Словения);
  • 20:45 мск. «Юргорден» (Швеция) — «Пафос» (Греция);
  • 20:45 мск. «Рапид» (Австрия) — Борац (Босния и Герцеговина);
  • 23:00 мск. «Фиорентина» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция);
  • 23:00 мск. «Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Бетис» (Испания);
  • 23:00 мск. «Легия» (Польша) — «Мольде» (Норвегия);
  • 23:00 мск. «Челси» (Англия) — «Копенгаген» (Дания).

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос».

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