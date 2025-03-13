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Лончар: концовка матча со «Спартаком» показывает, что мы заслуживали серии пенальти

Лончар: концовка матча со «Спартаком» показывает, что мы заслуживали серии пенальти
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Легионер «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:3).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 17'     0:2 Бонгонда – 20'     1:2 Эсанов – 58'     1:3 Мартинс – 60'     2:3 Дзюба – 70'    

«В матче со «Спартаком» мы неудачно вошли в первый тайм, пропустили мячи. Это расстроило. Потом мы исправились. Когда выходили на второй тайм, мы вышли в более хорошем психологическом состоянии. Когда проигрываешь «Спартаку», это ощущается по-другому.

Но концовка второго тайма показывает, что мы заслуживали как минимум ничью и перехода в серию пенальти. Тедеев сказал, что второй тайм со «Спартаком», возможно, лучший второй тайм, когда либо сыгранный. Я с этим согласен. Те ошибки, которые мы допустили в начале матча, это коллективные недочёты. Мы могли сыграть лучше. Второй тайм со «Спартаком» показывает, что мы можем сделать», — сказал Лончар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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