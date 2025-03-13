Лончар: концовка матча со «Спартаком» показывает, что мы заслуживали серии пенальти

Легионер «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:3).

«В матче со «Спартаком» мы неудачно вошли в первый тайм, пропустили мячи. Это расстроило. Потом мы исправились. Когда выходили на второй тайм, мы вышли в более хорошем психологическом состоянии. Когда проигрываешь «Спартаку», это ощущается по-другому.

Но концовка второго тайма показывает, что мы заслуживали как минимум ничью и перехода в серию пенальти. Тедеев сказал, что второй тайм со «Спартаком», возможно, лучший второй тайм, когда либо сыгранный. Я с этим согласен. Те ошибки, которые мы допустили в начале матча, это коллективные недочёты. Мы могли сыграть лучше. Второй тайм со «Спартаком» показывает, что мы можем сделать», — сказал Лончар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.