Лончар: концовка матча со «Спартаком» показывает, что мы заслуживали серии пенальти

Легионер «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:3).
«В матче со «Спартаком» мы неудачно вошли в первый тайм, пропустили мячи. Это расстроило. Потом мы исправились. Когда выходили на второй тайм, мы вышли в более хорошем психологическом состоянии. Когда проигрываешь «Спартаку», это ощущается по-другому.
Но концовка второго тайма показывает, что мы заслуживали как минимум ничью и перехода в серию пенальти. Тедеев сказал, что второй тайм со «Спартаком», возможно, лучший второй тайм, когда либо сыгранный. Я с этим согласен. Те ошибки, которые мы допустили в начале матча, это коллективные недочёты. Мы могли сыграть лучше. Второй тайм со «Спартаком» показывает, что мы можем сделать», — сказал Лончар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 13 марта 2025
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