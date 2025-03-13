Мантуан летал с мячом, Адамов спасал ворота после удара Мохеби. Фото победы «Зенита»
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12 марта в Ростове-на-Дону состоялся первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу, в котором «Ростов» принимал «Зенит». Игра завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Автором единственного забитого мяча стал нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, отличившийся на 79-й минуте.
Лучшие фото с матча «Ростов» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
Ответный матч будет проходить в Санкт-Петербурге 16 апреля.
Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Кубка России. В прошлогоднем финале петербургский клуб обыграл калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
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