Мантуан летал с мячом, Адамов спасал ворота после удара Мохеби. Фото победы «Зенита»

12 марта в Ростове-на-Дону состоялся первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу, в котором «Ростов» принимал «Зенит». Игра завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, отличившийся на 79-й минуте.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

Ответный матч будет проходить в Санкт-Петербурге 16 апреля.

Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Кубка России. В прошлогоднем финале петербургский клуб обыграл калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.