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Игрок «Крыльев» Зиньковский: болею и переживаю за ребят из «Спартака»

Игрок «Крыльев» Зиньковский: болею и переживаю за ребят из «Спартака»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, что поддерживает московский «Спартак». Напомним, Зиньковский выступает за «Крылья» на правах аренды, де-юре полузащитник является футболистом «Спартака».

«В таблицу смотрю с теми же чувствами, с какими был и в «Спартаке». Болею и переживаю за ребят. Постоянно созваниваемся и списываемся. Всем желаю удачи — за день до игры с «Рубином» пожелал удачи Пруцеву, а на матч с «Рубином» он выходит в стартовом составе. Когда это узнал, то обрадовался. Всем ребятам каждую игру стараюсь желать удачи. Слежу и смотрю каждый матч», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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