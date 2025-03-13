Игрок «Крыльев» Зиньковский: болею и переживаю за ребят из «Спартака»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, что поддерживает московский «Спартак». Напомним, Зиньковский выступает за «Крылья» на правах аренды, де-юре полузащитник является футболистом «Спартака».

«В таблицу смотрю с теми же чувствами, с какими был и в «Спартаке». Болею и переживаю за ребят. Постоянно созваниваемся и списываемся. Всем желаю удачи — за день до игры с «Рубином» пожелал удачи Пруцеву, а на матч с «Рубином» он выходит в стартовом составе. Когда это узнал, то обрадовался. Всем ребятам каждую игру стараюсь желать удачи. Слежу и смотрю каждый матч», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.