В «Динамо» высказались о будущем Фабиана Бальбуэны

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем в команде защитника Фабиана Бальбуэны.

«Давайте мы доиграем этот сезон и обсудим будущее Фабиана. Предметных переговоров зимой с ним, наверное, не было. Но в целом мы рассчитываем на Фабиана в сезоне. Он показывает высокий уровень, и в матче с Махачкалой играл уверенно», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Бальбуэна сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2,8 млн.