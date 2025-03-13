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Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
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Игрок «Акрона» Лончар: гордимся, что Дзюба достигает рекорды с нами!

Игрок «Акрона» Лончар: гордимся, что Дзюба достигает рекорды с нами!
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Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар отреагировал на исторический рекорд форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола.

«Конечно, нам нравится, что Дзюба забивает. Будем надеяться, что в каждом матче он будет забивать, чтобы продолжать этот рекорд в нашей команде. Мы гордимся и рады, что Дзюба достигает с нами рекорды!» — сказал Лончар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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