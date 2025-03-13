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«Вы сделали это». «Спартак» объявил, что продал все билеты на матч с «Зенитом»

«Вы сделали это». «Спартак» объявил, что продал все билеты на матч с «Зенитом»
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Пресс-служба московского «Спартака» объявила, что проданы все билеты на предстоящий матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 марта. Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вы сделали это! Проданы все билеты на матч «Спартака» с «Зенитом»! Ждём всех на матче тура 16 марта! Готовим для вас обширную шоу-программу, поэтому призываем приходить на стадион заранее. До встречи на «Лукойл Арене», красно-белые! Давайте вместе устроим незабываемый вечер», — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Деяна Станковича 40 набранных очков. «Зенит» — второй. У сине-бело-голубых 43 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (43 очка).

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