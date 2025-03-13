«Вы сделали это». «Спартак» объявил, что продал все билеты на матч с «Зенитом»

Пресс-служба московского «Спартака» объявила, что проданы все билеты на предстоящий матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 марта. Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск.
«Вы сделали это! Проданы все билеты на матч «Спартака» с «Зенитом»! Ждём всех на матче тура 16 марта! Готовим для вас обширную шоу-программу, поэтому призываем приходить на стадион заранее. До встречи на «Лукойл Арене», красно-белые! Давайте вместе устроим незабываемый вечер», — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.
По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Деяна Станковича 40 набранных очков. «Зенит» — второй. У сине-бело-голубых 43 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (43 очка).
- 13 марта 2025
-
11:23
-
11:03
-
10:49
-
10:48
-
10:30
-
10:23
-
10:17
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:22
-
09:17
-
09:00
-
08:47
-
08:46
-
08:39
-
08:30
-
08:29
-
07:37
-
07:07
-
07:00
-
06:44
-
06:37
-
06:20
-
05:22
-
05:10
-
04:55
-
04:42
-
04:20
-
04:18
-
04:08