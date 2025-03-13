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Игрок «Акрона» Лончар: «Спартак» — претендент на чемпионство

Игрок «Акрона» Лончар: «Спартак» — претендент на чемпионство
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Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар оценил чемпионские амбиции «Спартака». Накануне тольяттинцы уступили красно-белым в Кубке России со счётом 2:3.

«Спартак» является претендентом на чемпионство, как другие четыре-пять топ-команд. Об этом нечего говорить. Та игра, которую мы проводили со «Спартаком» в чемпионате, мы были не на своём уровне. Вчера, особенно во втором тайме, мы вышли на поле более решительными и показали, что мы можем. После того как Эсанов забил гол с пенальти, это дало нам дополнительные силы.

Потом мы пропустили глупый мяч. Это было совершенно не кстати. Надо понимать, что время, которое мы играли хорошо против «Спартака», для нас хороший показатель. Но мы, конечно, можем больше», — сказал Лончар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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