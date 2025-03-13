Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куртуа — об «Атлетико»: если вы не можете забить второй гол при счёте 1:0, это ваша вина

Куртуа — об «Атлетико»: если вы не можете забить второй гол при счёте 1:0, это ваша вина
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на слова главного тренера «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне, что нападающий «матрасников» Хулиан Альварес не нарушал правила при исполнении пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между командами.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Мне надоело, что все всё время изображают жертву и плачут. Арбитр не подсуживает ни одной из команд, ни в Испании, ни в Европе. Думаю, они всё видели чётко, поэтому и дали свисток. Люди могут и ошибаться, но они всё чётко видели. Если вы побеждаете 1:0 с первой минуты и не можете забить второй мяч, то это ваша вина», — приводит слова Куртуа Footmercato.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоялся накануне, 12 марта. Команды играли на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игру обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавлял Шимон Марциняк. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «матрасников», однако в серии пенальти были точнее «сливочные» — 4:2.

Материалы по теме
Анчелотти объяснил, почему пенальти в матче с «Атлетико» бил Рюдигер, а не Эндрик
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android