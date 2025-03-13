Куртуа — об «Атлетико»: если вы не можете забить второй гол при счёте 1:0, это ваша вина

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на слова главного тренера «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне, что нападающий «матрасников» Хулиан Альварес не нарушал правила при исполнении пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между командами.

«Мне надоело, что все всё время изображают жертву и плачут. Арбитр не подсуживает ни одной из команд, ни в Испании, ни в Европе. Думаю, они всё видели чётко, поэтому и дали свисток. Люди могут и ошибаться, но они всё чётко видели. Если вы побеждаете 1:0 с первой минуты и не можете забить второй мяч, то это ваша вина», — приводит слова Куртуа Footmercato.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоялся накануне, 12 марта. Команды играли на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игру обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавлял Шимон Марциняк. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «матрасников», однако в серии пенальти были точнее «сливочные» — 4:2.