Секу Койта: если ЦСКА захочет продать меня в «Спартак», я приму это

Нападающий московского ЦСКА Секу Койта допустил, что однажды окажется в «Спартаке». По словам форварда, он согласится перейти к красно-белым, если армейцы решат его продать.

«Что буду делать, если мною заинтересуется «Спартак»? Я не знаю, какое у меня будет будущее. Всё будет зависеть от желания ЦСКА: если клуб захочет продать меня в «Спартак», я приму это решение. Если они не захотят меня отпускать, я останусь в ЦСКА», – приводит слова Койта «РБ Спорт».

За свою профессиональную игровую карьеру Секу выступал за «Лиферинг», «Вольфсбург», «Зальцбург» и другие команды. В нынешнем сезоне Койта сыграл за ЦСКА 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 3 млн.