Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Секу Койта: если ЦСКА захочет продать меня в «Спартак», я приму это

Секу Койта: если ЦСКА захочет продать меня в «Спартак», я приму это
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Секу Койта допустил, что однажды окажется в «Спартаке». По словам форварда, он согласится перейти к красно-белым, если армейцы решат его продать.

«Что буду делать, если мною заинтересуется «Спартак»? Я не знаю, какое у меня будет будущее. Всё будет зависеть от желания ЦСКА: если клуб захочет продать меня в «Спартак», я приму это решение. Если они не захотят меня отпускать, я останусь в ЦСКА», – приводит слова Койта «РБ Спорт».

За свою профессиональную игровую карьеру Секу выступал за «Лиферинг», «Вольфсбург», «Зальцбург» и другие команды. В нынешнем сезоне Койта сыграл за ЦСКА 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Аббосбек Файзуллаев: был в шоке от гола Койта, как и вы все
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android