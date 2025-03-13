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Винисиус сделал эмоциональное заявление после дерби «Реала» с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Винисиус сделал эмоциональное заявление после дерби «Реала» с «Атлетико» в Лиге чемпионов
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высказался о выходе своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала «Королевский клуб» выбил из турнира «Атлетико».

«Есть только один Мадрид! Как же здорово представлять лучший клуб в мире!» — написал Винисиус в своих соцсетях.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоялся накануне, 12 марта. Команды играли на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игру обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавлял Шимон Марциняк. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «матрасников», однако в серии пенальти были точнее «сливочные» — 4:2.

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