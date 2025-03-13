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В «Динамо» сообщили, что Глебов в пятницу может вернуться к тренировкам в общей группе

В «Динамо» сообщили, что Глебов в пятницу может вернуться к тренировкам в общей группе
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Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов заявил, что полузащитник команды Данил Глебов в пятницу может вернуться к тренировкам в общей группе. Решение об участии хавбека в матче 21-го тура РПЛ с «Локомотивом» будет принимать тренерский штаб бело-голубых.

— С Глебовым всё хорошо, в четверг у него будет return to play, а в пятницу уже общая группа.

— Можете расшифровать, что значит return to play?
— У нас есть внутренний протокол. Игрок должен его выполнить на все 100%, и в этот момент его не должно ничего беспокоить.

— То есть потенциально он может сыграть с «Локомотивом»?
— Он готовится к игре, а выйдет в основном составе или нет — решит тренер, — приводит слова Родионова «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 12 марта, «Динамо» уступило московскому ЦСКА со счётом 1:2 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2024/2025. Игра проводилась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Данил Глебов перебрался в московское «Динамо» из «Ростова» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 8 млн. За «Ростов» в текущем сезоне полузащитник провёл 23 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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