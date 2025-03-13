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Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Павел Погребняк назвал двух главных фаворитов Лиги чемпионов

Павел Погребняк назвал двух главных фаворитов Лиги чемпионов
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Известный российский экс-футболист Павел Погребняк назвал двух главных фаворитов Лиги чемпионов. Он выделил мадридский «Реал» и каталонскую «Барселону». Накануне оба клуба пробились в 1/4 финала турнира.

«Классический матч в исполнении «Атлетико»: забили гол и закрылись, минимальное количество моментов. Наверное, не только мне пришлось нарушить свой режим — пришлось смотреть до двух часов ночи. Но это круто! Такие матчи надо смотреть. Пенальти — лотерея. Ещё это недоразумение с Альваресом… Не знаю, коснулся он мяча или нет. Но Симеоне по нынешнему сезону заслуживал пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Атлетико» сейчас — одна из лучших команд в Европе.

Конечно, у «Реала» не без доли удачи. Но вы посмотрите на состав «Реала» — какая там полузащита и нападение. Всё это в совокупности даёт результат. Посмотрите, как в начале сезона у Винисиуса и Мбаппе было отвращение друг от друга, а сейчас выйдут вдвоём на вратаря — один отдаст пас другому. Это заслуга Анчелотти, он наладил микроклимат. Опять побеждает «Реал»! Они с «Барселоной» — главные фавориты турнира», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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