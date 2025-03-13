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Какую дисквалификацию получит Вендел?

Какую дисквалификацию получит Вендел?
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Сегодня, 13 марта, КДК вынесет решение по полузащитнику «Зенита» Венделу. Ранее бразилец показал неприличный жест болельщикам «Факела» в Воронеже на матче 20-го тура РПЛ (2:0). Судья за это наказал Вендела красной карточкой. Позже легионер заявил, что с трибун в его адрес были расистские выкрики, поэтому он не сдержался. «Зенит» подал в КДК запрос на отмену красной карточки, чтобы бразилец мог сыграть со «Спартаком».

«Чемпионат» предлагает своим читателям спрогнозировать решение КДК и ответить на вопрос: какую дисквалификацию получит Вендел?

Если у вас не отображается опрос, проголосовать в нём также можно по ссылке.

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