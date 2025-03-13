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ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче Кубка России с московским «Динамо»

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче Кубка России с московским «Динамо»
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Пресс-служба ЦСКА поблагодарила болельщиков за поддержку в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

«Матч ЦСКА — «Динамо» посетили 24 873 зрителя! Спасибо всем за фантастическую атмосферу на трибунах и неустанную поддержку на протяжении всего матча! Вы – самые лучшие болельщики в мире», — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Игра между ЦСКА и московским «Динамо» состоялась накануне, 12 марта. Матч проводился на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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