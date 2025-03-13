ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче Кубка России с московским «Динамо»

Пресс-служба ЦСКА поблагодарила болельщиков за поддержку в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо».

«Матч ЦСКА — «Динамо» посетили 24 873 зрителя! Спасибо всем за фантастическую атмосферу на трибунах и неустанную поддержку на протяжении всего матча! Вы – самые лучшие болельщики в мире», — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Игра между ЦСКА и московским «Динамо» состоялась накануне, 12 марта. Матч проводился на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.