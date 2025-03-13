«Я не прикасался к мячу». Альварес — об отменённом пенальти в матче с «Реалом»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес высказался об отменённом пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Напомним, гол Альвареса отменили, поскольку форвард дважды задел мяч во время исполнения удара с «точки».
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'
«Я не почувствовал, что прикасался к мячу», — приводит слова Альвареса Marca.
Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоялся накануне, 12 марта. Команды играли на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игру обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавлял Шимон Марциняк. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «матрасников», однако в серии пенальти были точнее «сливочные» — 4:2.
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