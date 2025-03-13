Колыванов: супердерби не получилось, но ЦСКА выглядел чуть предпочтительнее «Динамо»

Бывший главный тренер «Увы» Игорь Колыванов высказался по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и московским «Динамо».

«Армейцы выглядели чуть предпочтительнее «Динамо». Но многое решил безбашенный эпизод Маухуба — получил красную карточку на ровном месте. В таких ситуациях игра ломается. Не знаю, почему ЦСКА не стал продолжать высокое давление на «Динамо» после удаления Маухуба при счёте 2:1. Могли попытаться забить ещё.

Личка поставил играть молодёжь — можно сказать, что не прогадал. Но «Динамо» привыкло играть в короткую и среднюю передачу, а с Маухубом это тяжело делать. Тюкавин отскакивал, принимал, разворачивался. Его нереально сложно заменить в этой позиции. Маухуб немного другого плана, но с Рошей и Дивеевым бодаться головой было нереально сложно. По-моему, он не выиграл ни одной борьбы. У динамовцев остаются шансы на проход дальше.

Супердерби не получилось, но накал борьбы присутствовал. Не сказал бы, что Пьянич создавал какие-то моменты. А Обляков опустился играть в больше опорной зоне. Если бы не удаление, «Динамо» могло бы забить и второй. Достаточно равная игра, но с небольшим преимуществом ЦСКА», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.