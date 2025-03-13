Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: супердерби не получилось, но ЦСКА выглядел чуть предпочтительнее «Динамо»

Колыванов: супердерби не получилось, но ЦСКА выглядел чуть предпочтительнее «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Увы» Игорь Колыванов высказался по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и московским «Динамо».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'     2:1 Кисляк – 64'    
Удаления: нет / Маухуб – 61'

«Армейцы выглядели чуть предпочтительнее «Динамо». Но многое решил безбашенный эпизод Маухуба — получил красную карточку на ровном месте. В таких ситуациях игра ломается. Не знаю, почему ЦСКА не стал продолжать высокое давление на «Динамо» после удаления Маухуба при счёте 2:1. Могли попытаться забить ещё.

Личка поставил играть молодёжь — можно сказать, что не прогадал. Но «Динамо» привыкло играть в короткую и среднюю передачу, а с Маухубом это тяжело делать. Тюкавин отскакивал, принимал, разворачивался. Его нереально сложно заменить в этой позиции. Маухуб немного другого плана, но с Рошей и Дивеевым бодаться головой было нереально сложно. По-моему, он не выиграл ни одной борьбы. У динамовцев остаются шансы на проход дальше.

Супердерби не получилось, но накал борьбы присутствовал. Не сказал бы, что Пьянич создавал какие-то моменты. А Обляков опустился играть в больше опорной зоне. Если бы не удаление, «Динамо» могло бы забить и второй. Достаточно равная игра, но с небольшим преимуществом ЦСКА», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче Кубка России с московским «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android