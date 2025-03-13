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Колыванов: «Ливерпуль» и «ПСЖ» показали игру посимпатичнее, чем «Реал» с «Атлетико»

Колыванов: «Ливерпуль» и «ПСЖ» показали игру посимпатичнее, чем «Реал» с «Атлетико»
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Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Атлетико» и «Реалом» (1:0, 2:4 пен.).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Атлетико» забил гол на первой минуте — поменялась вся тактика. Если бы не забили сразу, играли бы в другой футбол. Но в итоге «Атлетико» отошёл в оборону, и команда играла только на контратаках. Хотя они создали моментов раза в два больше, чем «Реал». Не было таких острых моментов, какие мы привыкли видеть в исполнении Винисиуса, Мбаппе, Родриго и других. «Атлетико» просто зацементировал свою половину поля, а «Реал» не знал, как это всё вскрыть.

Результат не удивил. Но «Атлетико» — хорошая команда: они готовы физически, у них хороший эмоциональных дух. Второй тайм получился интереснее первого. Однако очень яркой игры не получилось. А пенальти — лотерея. Ситуация с пенальти Альвареса морально немного выбила «Атлетико». Но «Ливерпуль» с «ПСЖ» показали игру посимпатичнее — я после матча не спал часа полтора. Но там две играющие команды, которые любят созидательный футбол и не создают «автобус», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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