Бубнов призвал дисквалифицировать хавбека «Зенита» Вендела до конца сезона условно

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможном наказании полузащитника «Зенита» Вендела за удаление в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом». Напомним, бразилец показал неприличный жест трибунам и получил прямую красную карточку в этой встрече.

— Вы считаете, что денежного штрафа «Зениту» и «Факелу» будет достаточно в такой ситуации?

— Да, и плюс, плюс до конца сезона его (Вендела. — Прим. «Чемпионата») условно дисквалифицировать.

— А как они могут его до конца сезона дисквалифицировать, если прописано от двух до четырёх матчей?

— Ну в принципе я с тобой согласен. Но в порядке исключения, знаешь, такой строгий выговор. Что он больше играть не будет, а это будет большим ударом по «Зениту», — сказал Бубнов в новом выпуске передачи «Коммент.Шоу».

Вендел выступает в составе «Зенита» с 2020 года. За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 34 результативными передачами. Ранее было объявлено о переходе 27-летнего футболиста в «Ботафого» по окончании нынешнего сезона.