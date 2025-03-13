ЭСК подтвердил правильность удаления игрока «Зенита» Вендела в матче с «Факелом»

ЭСК подтвердил правильность удаления полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом», сообщает «РБ Спорт». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Напомним, бразилец показал неприличный жест трибунам и получил прямую красную карточку в этой встрече.

Таким образом, у КДК нет оснований, чтобы амнистировать футболиста. Заседание КДК проходит в эти минуты в РФС.

Вендел выступает в составе «Зенита» с 2020 года. За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 34 результативными передачами. Ранее было объявлено о переходе 27-летнего футболиста в «Ботафого» по окончании нынешнего сезона.