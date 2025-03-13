«Настоящая драма». Гутцайт об ударе Альвареса с пенальти в матче «Атлетико» — «Реал» в ЛЧ

Комментатор Oкко Роман Гутцайт высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом».

«Это просто что-то невероятное. Это то, за что люди готовы отдавать любые деньги, потому что это абсолютно ни с чем не сопоставимые эмоции. Просто фантастическая по напряжению, по уровню мастерства, по борьбе тренеров, характеров игра «Атлетико» и «Реала».

«Атлетико» забил на 28-й секунде. И ведь очень многие эксперты в Испании были уверены, что в этом матче будет овертайм и серия пенальти. Они предполагали либо 2:1 в пользу «Атлетико», либо 1:0. Так и получилось.

Симеоне терпел с заменами до 85-й минуты, чтобы иметь максимально свежую команду. Он выпустил шесть игроков после 85-й минуты. Шесть свежих футболистов – больше половины команды у него проводили на поле овертайм! Но в этом овертайме, как показалось, интереснее, содержательнее был мадридский «Реал», который имел свои шансы и мог вообще не доводить эту встречу до серии пенальти. И в итоге опять 11-метровые, как и в финале Лиги чемпионов, когда «Реал» и «Атлетико» играли в Милане в 2016 году.

«Реал» реализовал почти все свои попытки – на этот раз не забил только Лукас Васкес. Но «Атлетико» не забил две. Да ещё и как! Хулиан Альварес – один из лучших игроков команды в этом матче, лучший бомбардир команды вообще в этом сезоне, умудрился поскользнуться и сделать двойное касание. Это настоящая драма.

Столько эмоций внутри этого футбола, что мы будем жить ими ещё минимум одну неделю. Лига чемпионов, за это мы тебя и любим», — сказал Гутцайт в беседе с корреспондентом «Чемпионата».