Борисов — о матче «МЮ» и «Сосьедада» в ЛЕ: тот, кто первой пропустит, в итоге вылетит

Комментатор Okko Sport Артём Борисов высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Игра состоится сегодня, 13 марта. Стартовый свисток арбитра — в 23:00 мск.

«Манчестер» — «Сосьедад» — благодатный матч для прогноза: после первой игры ничья, как будто ничего и не было.

Что бросается в глаза — огромные взаимные проблемы с нападающими. Хойлунд и Зиркзее почти ничего не забили с середины декабря. У «Сосьедада» есть Оускарссон, у которого не летит, и Оярсабаль, который, конечно, страшно работоспособен, но голы ему посылаются с небес только в качестве благотворительности — как в финале Евро. И пусть в первом матче было 1:1 — в этой паре обеим командам явно тяжело отыгрываться. Я рискну предположить, что команда, которая первой пропустит в Манчестере, в итоге вылетит. По крайней мере, я не жду много голов.

Что касается победителя: «Юнайтед» как гранд, периодически страдающий от бессилия, очень уязвим перед такими командами, как «Сосьедад». Баски же проваливают сезон, но не в том смысле, что играют плохо, а в том, что они почти равнодушны ко многим своим матчам. Посмотрите хоть последнюю игру с «Севильей». Так вот, понятно, что матч на «Олд Траффорд» — это как раз тот самый случай, один из двух-трёх на ближайшие месяцы, когда «Сосьедад» собирается проснуться. А каким он проснётся — вот с этим вопросом «Юнайтед» может не успеть справиться по ходу игры», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».