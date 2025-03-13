Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борисов — о матче «МЮ» и «Сосьедада» в ЛЕ: тот, кто первой пропустит, в итоге вылетит

Борисов — о матче «МЮ» и «Сосьедада» в ЛЕ: тот, кто первой пропустит, в итоге вылетит
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Okko Sport Артём Борисов высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Игра состоится сегодня, 13 марта. Стартовый свисток арбитра — в 23:00 мск.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер» — «Сосьедад» — благодатный матч для прогноза: после первой игры ничья, как будто ничего и не было.

Что бросается в глаза — огромные взаимные проблемы с нападающими. Хойлунд и Зиркзее почти ничего не забили с середины декабря. У «Сосьедада» есть Оускарссон, у которого не летит, и Оярсабаль, который, конечно, страшно работоспособен, но голы ему посылаются с небес только в качестве благотворительности — как в финале Евро. И пусть в первом матче было 1:1 — в этой паре обеим командам явно тяжело отыгрываться. Я рискну предположить, что команда, которая первой пропустит в Манчестере, в итоге вылетит. По крайней мере, я не жду много голов.

Что касается победителя: «Юнайтед» как гранд, периодически страдающий от бессилия, очень уязвим перед такими командами, как «Сосьедад». Баски же проваливают сезон, но не в том смысле, что играют плохо, а в том, что они почти равнодушны ко многим своим матчам. Посмотрите хоть последнюю игру с «Севильей». Так вот, понятно, что матч на «Олд Траффорд» — это как раз тот самый случай, один из двух-трёх на ближайшие месяцы, когда «Сосьедад» собирается проснуться. А каким он проснётся — вот с этим вопросом «Юнайтед» может не успеть справиться по ходу игры», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Аморим выбьет Захаряна
«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Аморим выбьет Захаряна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android