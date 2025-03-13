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Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
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39-летний Модрич: могу играть матчи раз в три дня

39-летний Модрич: могу играть матчи раз в три дня
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Опытный полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что способен играть в плотном графике, когда перерыв между матчами составляет всего несколько дней. 39-летний хорват отметил, что хорошо чувствует себя в функциональном плане и не испытывает никаких проблем.

«Я уверен, что смогу играть каждые три дня. Но решать будет Карло Анчелотти… Однако я действительно чувствую себя хорошо, поэтому у меня нет проблем с тем, чтобы сыграть один, два, три или даже больше матчей подряд. Я чувствую себя отлично и всегда готов помочь команде. Вот и всё», — приводит слова Модрича известный журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

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